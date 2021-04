경기도, 어린이집 관리자 대상 '감염병 교육'…28일까지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 코로나19와 식중독 등 집단 감염을 사전에 예방하고 피해를 최소화하기 위해 어린이집 관리자 120여명을 대상으로 감염병 관리 교육을 실시한다.

도는 26일부터 28일까지 수원의료원 등 6개 경기도 의료원 주관으로 감염병 관리(코로나, 식중독 등) 및 코로나 감염병 예방 및 대응 방법에 대해 교육을 진행한다고 밝혔다.

이번 교육은 인근 시ㆍ군별 어린이집 관리자를 20여명 씩 묶어 총 7회로 나눠 진행된다. 교육 과정은 동영상으로 제작돼 경기도평생학습포털(GSEEK)에 개설 및 도내 모든 어린이집에 배포된다.

도 관계자는 "어린이집은 사회적 거리두기 단계별 운영 원칙, 방역지침을 포함한 어린이집용 코로나19 대응지침(8판)에 따라 방역 관리를 하고 있다"며 "이번 교육을 통해 코로나19 등 감염병 대응 역량이 강화될 것으로 기대한다"고 전했다.

한편 도는 지난 달 확진자가 복수로 발생한 15개 시ㆍ군의 보육교직원을 대상으로 선제검사를 실시해 6만1600여명이 검사를 마쳤다. 지난 15일부터는 코로나19 대응 특별방역 현장점검을 실시하고 있다.

