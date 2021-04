[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 지난 22일 전몰군경미망인회 중랑구지회(지회장 민병제)와 함께 망우리공원 유관순열사 분묘 합장 묘역에 방문, 참배하고 헌화했다.

1988년 국가유공자 등 단체설립에 관한 법률 제3조에 따라 설립된 전몰군경미망인회 중랑구지회는 전쟁·군복무 중 전사, 순직한 배우자들의 모임이다.

이날 참석자들은 유관순열사 묘역에 대해 향토문화 해설사의 설명을 들으며 역사적 의미를 되새기는 시간을 가졌다.

류경기 중랑구청장은 “나라를 위해 목숨 바친 분들의 숭고한 희생정신을 잊지 않겠다“고 말했다.

