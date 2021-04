오후 6시 기준 437명 신규 확진…내일 500명대 예상

[아시아경제 공병선 기자] 국내 코로나19 확산세가 거세지는 가운데 25일에도 전국에서 확진 판정이 계속됐다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 오전 0시부터 오후 6시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자 수는 총 437명으로 집계됐다. 전날 같은 시간 집계된 총 493명보다 56명 적다.

확진자가 나온 지역을 보면 수도권이 301명(68.9%), 비수도권이 136명(31.1%)이다.

시도별로는 경기 151명,서울 141명, 경남 26명, 부산·경북 각 24명, 충북 13명, 울산 12명, 광주 11명, 인천·강원 각 9명, 대구 6명, 대전·충남 각 4명, 전북 3명 등이다. 이날 세종, 전남, 제주에선 아직 확진자가 나오지 않았다.

집계를 마감하는 자정이 되면 신규 확진자 수는 이보다 늘어 500명대를 기록할 것으로 보인다.

확진자가 줄더라도 확산세가 꺾인 것으로 보기 어렵다. 주말과 휴일 검사건수 감소의 영향을 받았기 때문이다. 전날엔 오후 6시 이후 151명이 늘어 최종 644명을 기록했다.

최근 전국적으로 감염이 잇따르면서 하루 확진자 수는 600~700명대를 이어가고 있다. 이달 18일부터 전날까지 1주일 간 일평균 신규 확진자 수는 681.9명 꼴이다. 이 가운데 사회적 거리두기 단계 조정의 핵심 지표인 일평균 지역발생 확진자 수는 약 653명에 달한다.

음식점, 직장, 학교, 유흥주점 등 일상 곳곳에서 확진자가 발생했다. 서울 강남구 댄스교습소에선 지난달 22일 첫 환자 발생 이후 17명이 추가로 양성 판정을 받았다. 경기 하남시 소재 한 음식점에선 3명이 추가 양성 판정을 받아 누적 확진자 수는 28명이다. 경남 진주시 유흥주점 관련 확진자도 16명이 추가돼 총 17명을 기록했다. 최근 무더기 확진자가 발생한 해군 함정에서도 1명이 추가돼 누적 확진자는 34명으로 늘었다.

