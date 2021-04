이스라엘군 하마스 시설 폭격…인명피해는 없어

[아시아경제 권재희 기자] 이스라엘군이 팔레스타인 가자지구의 무장 정파 하마스 시설을 폭격했다고 AP통신이 24일(현지시간) 보도했다.

이스라엘군은 이날 새벽 가자지구에서 로켓 포탄 36발이 날아왔으며 이 중 6발을 요격했다고 발표했다.

이스라엘군 로켓 공격 대응 차원에서 전투기와 헬기를 출격시켜 가자지구 내 하마스 군사 시설을 폭격했다고 밝혔다.

가자지구에서 발사된 로켓으로 인한 인명 피해는 보고되지 않았다.

이번 로켓 공격은 이슬람 금식성월 라마단 기간에 이스라엘 경찰과 팔레스타인인들 간의 폭력 사태가 연일 이어지는 중에 발생했다고 AP는 설명했다.

시위대와 경찰의 충돌은 지난 22일 밤 수백 명의 팔레스타인인이 돌과 병을 경찰에게 던지면서 더욱 격렬해졌다.

경찰은 시위대를 해산시키기 위해 물대포와 섬광탄을 발사했다.

시위 진압 과정에서 수십 명의 팔레스타인 사람들이 부상을 입었다고 AP는 전했다.

이스라엘 경찰은 시위대 44명을 체포했으며 이 과정에서 경찰 20명이 다쳤다고 주장했다.

이스라엘, 미국, 유럽연합(EU)은 하마스를 테러단체로 규정하고 있다.

이스라엘과 하마스는 지난해 8월 카타르의 중재에 따라 교전을 중단하기로 합의한 이후에도 무력 충돌을 빚고 있다.

지난 16일에도 이스라엘군은 로켓 공격에 대한 보복으로 하마스 공습을 단행했다.

가자지구에는 팔레스타인인 약 200만명이 살고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr