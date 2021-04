정부 "화이자 백신 2000만명분 추가 계약…올해 9900만명분 확보"(상보)

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 최근 백신 수급에 대한 우려가 지속되면서 화이자의 코로나19 백신 2000만명분에 대한 추가 구매 계약을 체결했다. 올해 우리나라가 확보한 코로나19 백신은 총 1억 9200만회분(9900만명분)으로 늘었다. 이는 집단면역 형성을 위한 접종 목표 3600만명의 2.75배에 대한 접종이 가능한 물량이다.

범정부 백신도입 TF(팀장: 권덕철 보건복지부 장관)는 24일 화이자의 코로나19 백신 4000만회분(2000만명분) 추가 구매 계약을 체결했다고 밝혔다.

정부는 지난 1일 코로나19 백신 수급을 위해 범정부 백신도입 TF를 구성한 이후, 각 백신 제약회사들과 면담하는 등 외교적 노력을 지속해왔다. 이번 계약은 지난 9일과 23일 권덕철 범정부 백신도입TF 팀장과 화이자와의 영상회의를 통해 지속적인 협상을 추진한 결과라고 TF측은 설명했다.

올해 화이자 백신은 당초 2600만회분과 추가 계약한 4000만회분이 더해져 총 6600만회분이 공급된다. 2회 접종임을 감안하면 총 3300만명분이 확보된 것이다.

화이자 백신은 현재까지 175만 회분이 공급됐으며, 이를 포함해 6월 말까지 700만회분이 공급될 예정이다. 3분기부터 5900만 회분이 순차적으로 공급될 계획이다.

이에 따라 올해 우리나라가 확보한 코로나19 백신은 총 1억 9200만회분(9900만명분)으로 늘었다.

이는 우리나라 전체 인구의 약 1.9배, 집단면역 형성을 위한 접종 목표 3600만 명의 2.75배에 대한 접종이 가능한 물량이다.

당초 올해 계약된 백신은 총 7900만 명분으로 집단면역 확보에 충분한 물량이지만 추가 구매로 집단면역 달성 시기를 앞당길 수 있는 기반이 마련됐다.

또 국제적인 백신 수급 불확실성에 대비하고, 변이 바이러스에 대응하기 위한 3차 접종(부스터 샷)과 18세 미만 접종대상 연령 확대 등 향후 발생할 수 있는 추가 수요 발생에도 대비할 수 있게 됐다.

우선 정부는 6월 말까지 도입이 확정된 1809만회분으로 1200만명에 대한 접종 목표를 달성하기 위해 전력을 다할 계획이다.

현재 예방접종을 진행하고 있는 아스트라제네카, 화이자 백신은 이미 387만회분의 백신은 공급됐으며, 2분기까지 총 1809만 회분이 공급될 예정이다.

정부는 노바백스·모더나·얀센 백신의 일부를 상반기 내에 추가로 도입해 최대 2080만회분을 공급될 수 있도록 범정부적 협력을 강화할 계획이다.

7월부터는 아스트라제네카, 화이자 뿐만 아니라 노바백스, 모더나, 얀센 백신이 본격적으로 공급될 예정이며, 이에 따라 9월말 까지 총 1억만회분의 백신 공급이 계획돼 있다.

9월 말까지 협의된 물량은 약 8000만 회분이며, 상반기 공급분과 합산하면 9월 말까지 약 1억회분의 백신이 공급될 예정이다.

이는 약 5,000만 명 이상의 국민에게 예방접종을 할 수 있는 물량으로, 공급이 원활하게 이뤄지면 9월 말까지의 물량만으로도 18세 이상 국민 4400만명 전체에 대한 접종도 가능해진다.

보건복지부 권덕철 장관은 "정부는 국민의 소중한 일상이 회복될 수 있도록 방역과 백신 도입, 예방접종에 모든 노력을 아끼지 않을 것"이라며 "국민들께서도 백신 확보와 예방접종에 대한 정부의 계획과 안내를 믿고 적극 협조해주시기를 간곡히 부탁드린다"고 말했다.

