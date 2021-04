홍준표 "천재적 재능 있는 김어준…박수칠 때 떠나라"

[아시아경제 황수미 기자] 홍준표 무소속 의원이 야당 공세를 받고 있는 방송인 김어준씨를 향해 "박수칠 때 떠나야 한다"라고 조언했다.

홍 의원은 24일 자신의 페이스북에서 김씨에 대해 "비범하고 보통 사람과는 다른 역발상을 하는 천재적 재능이 있는 사람"이라고 평가하면서도 "그가 노골적으로 색깔을 드러내고 방송을 시작한 이후 그의 방송에는 나가지 않는다"라며 이같이 밝혔다.

그는 이어 "세상을 발아래 내려다보고 자기가 설정한 기준에 따라 강변하는 모습은 예나 지금이나 달라지지 않았다"라고 말했다.

그러면서 "옛날에는 그것이 김어준의 매력이었지만 강자로 떠오른 지금은 그것이 오히려 김씨에게 반감만 갖게 하는 요인이 되고 있다"라며 안타까워했다.

한편 홍 의원은 20여 년 전 한겨레신문 객원기자였던 김씨와 처음 만난 뒤, 김씨의 방송에 고정 게스트로 출연하는 등 오랜 기간 인연을 맺었다고 전했다. 김씨의 대중적 인지도를 높여줬던 팟캐스트 방송 '나는 꼼수다'에 출연한 사실도 언급했다.

그는 마지막으로 "(김씨는) B급 언론인으로서 지금 최고 절정기를 맞고 있다"라며 "김어준답게 현명하게 처신해주실 것을 기대한다"라고 말했다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr