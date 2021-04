[위클리中企]시몬스·피죤·소다·콜러

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스가 스타필드 시티 부천점에 이은 부천 지역 두 번째 시몬스갤러리 '부천중동점'을 경기 부천시 춘의동에서 오픈했고, 종합생활용품 전문기업 피죤은 강력탈취 성분에 화사한 꽃향기를 더한 섬유탈취제 스프레이 피죤 시그니처 3종을 출시했다.

시몬스 침대, 플래그십 스토어 '시몬스 갤러리 부천중동점' 오픈

수면 전문 브랜드 시몬스가 경기 부천시 춘의동에 '시몬스갤러리 부천중동점'을 오픈했다. 스타필드 시티 부천점에 이은 부천 지역 두 번째 시몬스 갤러리다. '시몬스갤러리'는 시몬스 침대의 직영 플래그십 스토어로, 지역별로 차별화된 공간 커뮤니케이션을 시도하는 라이프스타일 쇼룸이다.

시몬스 갤러리 부천중동점은 우수한 접근성을 바탕으로 부천지역뿐 아니라 서울 강서 및 인천 루원시티, 청라 신도시 등 인천지역 고객들까지 아우를 수 있다. 또 매장 주변에는 삼성디지털프라자, LG전자 베스트샵 등 대형 가전매장을 비롯해 초중고등학교와 주거지역이 밀집해 가족단위 고객은 물론 이사와 혼수 준비 고객, 봄맞이 홈퍼니싱 아이템을 찾는 고객 등 다양한 고객 유입이 이어질 것으로 기대된다.

시몬스 침대는 시몬스갤러리 부천중동점 오픈을 기념해 해당 매장에서 구매 금액별 사은품 증정 행사를 진행한다. 사은품은 한정 수량이며, 소진시 조기 종료될 수 있다.

피죤, 꽃향기 더한 '스프레이 피죤 시그니처' 3종 출시

종합생활용품 전문기업 피죤이 강력탈취 성분에 화사한 꽃향기를 더한 섬유탈취제 '스프레이 피죤 시그니처' 3종을 출시했다.

스프레이 피죤 시그니처는 옥수수에서 추출한 강력 탈취 성분을 함유하고 있어 땀 냄새, 음식 냄새 등 각종 불쾌한 냄새를 제거하는 데 효과적이다. 자주 세탁하기 어려운 침구나 의류, 꿉꿉한 냄새가 고민인 신발장과 옷장 등에 사용하면 불쾌한 냄새는 제거하고 화사한 꽃향기를 채울 수 있다.

또 스프레이 피죤 시그니처는 옷에 뿌리기만 해도 섬유를 부드럽게 해주는 효과가 있어 요즘처럼 건조한 봄철 의류나 침구류의 정전기를 방지하는 데 도움이 된다. 옥수수에서 추출한 탈취 성분을 사용했을 뿐만 아니라 폼알데하이드, 글리옥살, 메탄올 등 10가지 유해물질 무첨가 인증을 받은 제품으로 성분에 대한 걱정 없이 사용할 수 있다.

소다, 봄여름 시즌 겨냥 '데일리 밴딩 보트슈즈' 출시

프리미엄 컨템포러리 슈즈브랜드 소다(SODA)는 클래식한 디자인을 실용적으로 재해석한 2021 봄여름 시즌 남성화 '데일리 밴딩 보트슈즈(AGM104)'를 출시했다.

보트슈즈는 발목과 발등이 드러나는 U자형 디자인으로 산뜻한 스타일을 연출할 수 있어 봄여름 데일리 슈즈로 제격이다. 1930년대 미국에서 시작된 신발로, 요트 갑판에서 미끄러지지 않도록 고무 밑창을 단 데서 유래했다. 이후 요트를 즐기는 사람, 선원들과 아이비리그 학생들에게 인기를 끌었고 미 해군의 신발로도 사용되며 클래식한 패션 아이템으로 자리 잡았다.

소다의 데일리 밴딩 보트슈즈는 기존의 클래식한 보트슈즈 디자인에 편리함을 더한 핸드메이드 슈즈다. 탄성이 있는 밴드끈을 적용해 신발끈을 묶고 풀 필요 없이 신고 벗기 간편하다. 또 보니스 제법을 적용해 편안함을 강화했다. 보니스 제법은 부드러운 소재의 중창을 사용해 발의 굴곡과 움직임에 따라 자유롭게 구부러지도록 만들어, 가볍고 편안한 착화감을 극대화한 제작 공법이다.

콜러, 브랜드 몰 오픈 기념 특가 프로모션

콜러가 브랜드 몰 오픈을 기념해 특가 프로모션을 진행한다. 프리미엄 키친 앤 바스 브랜드 콜러는 다음달 20일까지 한 달간 콜러 네이버 스마트스토어에서 비데 일체형 양변기 'Karing 2.0' 한정 수량을 30% 할인된 가격에 판매한다. 선착순 5인에게는 33만원 상당의 방문설치(시공) 서비스를 무료로 제공한다. 할인과 무료 시공 혜택을 더하면 총 220만원 상당의 혜택이 주어진다.

콜러 Karing 2.0은 조약돌에서 영감을 받은 고급스러운 곡선형 디자인을 자랑하는 프리미엄 비데 일체형 양변기다. 직수와 펌프를 결합한 '파워 라이트 플러싱' 기술을 적용해 낮은 수압에서도 완벽한 세정이 가능하다. 비데 노즐과 양변기 내부를 살균 세척하는 원 클릭 위생시스템과 세균 증식을 막는 '에어 케어'를 통해 별도의 관리 없이도 비데를 청결하게 사용할 수 있다. 사용자 편의를 위한 커버 자동 개폐, LED 무선 리모컨, 야간 무드등 기능이 탑재되어 있는 것도 특징이다.

프로모션 기간 동안 해당 제품 구매 시 희망일과 요청사항에 맞춰 방문 설치 및 사용 안내가 진행된다. 콜러 전문 설치팀이 직접 방문해 무료 시공을 진행하여 양변기 교체 시 우려되는 시공문제를 비용 부담 없이 해결할 수 있다.

