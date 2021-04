'女장관 탓'하는 이준석에…강민진 "조국, 변창흠이 여자였나"

[아시아경제 김소영 기자] 강민진 청년정의당 대표가 "여성 장관 할당제 때문에 민생이 무너졌다"는 이준석 전 국민의힘 최고위원의 주장에 "여성 할당 반대하고 싶으면 그냥 반대한다고 해라. 무슨 여성 할당제 때문에 민생이 무너졌다는 비약을 펼치고 계십니까"라고 맞받아쳤다.

강 대표는 23일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이 전 최고위원이 '전문성 없다'고 짚은 여성 장관들과 별반 다를 바 없는 남자 장관들도 여럿 있다"며 이같이 비판했다.

그는 "문재인 정부는 내각 30% 여성 할당 약속을 저버렸다"며 "사실 한 번도 지켜진 적이 없다. 부처 장관 중 여성 장관은 3명에 불과하다"고 말했다.

이어 "문 정부의 인재풀이 너무 좁다는 걸 의미할 뿐"이라며 "정상적인 나라이고 정상적인 정권이라면 고작 여성 30% 할당 채우는 게 무리스러운 일은 아닐 것"이라고 비판했다.

그러면서 유은혜 부총리 겸 교육부 장관, 김현미 전 국토부 장관, 추미애 전 법무부 장관을 들며 "단지 유관 이력이 얼마 있냐로 전문성을 따지는 게 맞지도 않지만, 동일 잣대로 공정하게 평가하면 세 여성 장관들과 비슷한 수준이거나 더 경력이 없어 보이는 남성 장관들도 여럿 있다"고 밝혔다.

강 대표는 또 "문 정부의 성적표는 안 좋다. 장관의 성별 탓이 아니라 문 정부의 문제"라며 "문 정부의 실책이 얼마나 많은데, 뜬금없이 여성 할당 때문에 민생이 무너진 거라는 주장은 황당하다"고 이 전 최고위원을 저격했다.

앞서 이 전 최고위원은 22일 중앙일보 칼럼에서 "이들(유은혜 부총리 겸 교육부 장관, 김현미 전 국토부 장관, 추미애 전 법무부 장관)은 내각의 30%를 여성에 할당하겠다는 할당제의 수혜자"라며 "민생이 급한 상황에서 최고 실력자를 기용하지 않고 수치적 성평등에 집착했으니 불만족스러운 결과가 나온 것"이라고 주장했다.

이에 강 대표는 이날 "아주 질 나쁜 선동"이라며 "현 정부 국무위원 인선의 문제는 '내 사람' 바운더리 안에서 인사를 찾느라 전반적으로 적절한 인사를 배치하지 않았던 것이지, 여성을 기용해서 문제가 벌어진 건 아니다"라고 반박했다.

또 "나라를 둘로 갈라놨던 조국 전 장관은 여자였나 남자였나. LH 사태에 불명예 사임한 변창흠 전 장관은 여자였나 남자였나"라며 "성별 문제를 가져올 이유가 없다"고 선을 그었다.

김소영 기자 sozero815@asiae.co.kr