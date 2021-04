(재)석천장학문화재단, 구례군 인재육성 지원을 위한 장학금 전달

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 전날 (재)석천장학문화재단(김윤중 이사장)이 인재육성을 위해 우수학생 3명을 선발해 장학금 전달식을 가졌다고 23일 밝혔다.

(재)석천장학문화재단과 구례군은 미래를 책임지고 이끌어갈 인재 육성을 위해 10년 간 3명의 장학생을 추천 받아 지원하기로 MOU를 체결했다.

(재)석천장학문화재단은 국가에 대한 자긍심과 학업의욕을 고취하고 장래 국가의 발전에 이바지 할 수 있는 인재양성을 위해 지난 2014년에 설립해 학업성적 우수자 및 생활이 어려운 저소득층 ? 장애인 등 소외계층을 위해 꾸준히 나눔을 실천하고 있다.

(재)석천장학문화재단 김윤중 이사장은“배움을 갈망하고 있는 학생들에게 희망과 꿈을 향해 한 발 앞서 갈 수 있는 기회를 줄 수 있어 기쁘다”고 밝혔다.

김순호 구례군수는 “지난해에 이어 올해도 지역의 젊은 인재들에게 면학의욕을 불어넣는 계기를 마련해 주신 김윤중 이사장님께 진심으로 감사드린다”며 “지역인재 육성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr