순천시, 21년 만에 가곡지구 토지구획정리사업 마무리 가시화

시민의 오랜 숙원 문제 해결을 위해 순천시와 가곡조합 서로 합의

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 20년 이상 장기화된 가곡지구 토지구획정리사업의 조속한 준공이 이루어지도록 23일 가곡조합과 서로 합의했다.

가곡지구 토지구획정리사업은 지난 2000년 2월부터 사업을 시작해 2014년에 공사를 완료했으나, 조합의 재정난 등 여러 이유로 하수도원인자부담금 등 공과금을 납부하지 못해 준공처리가 되지 않고 있었다.

시는 지난 2014년부터 조합 재정난으로 자체 유지관리가 어려운 도로, 가로등, 공원 등의 시설물을 주민불편 없이 유지·관리해 오고 있다.

그동안 가곡지구 내 양우내안애 아파트(530세대)가 토지 준공 되지 않아 8년간 사용검사를 받지 못하여 토지 등기를 할 수 없는 등 재산권 행사에 어려움이 있었으나, 이번 합의에 따른 토지구획정리사업 준공이 됨으로써 시민들의 고충이 해소될 전망이다.

허석 순천시장은 “가곡지구 토지구획정리사업의 준공 처리와 조합에서 환지처분 및 공고 절차가 원활히 이루어질 수 있도록 적극적인 행정지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

