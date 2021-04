인천공항公, 프랑스와 문화예술 교류 협력 강화

[아시아경제 김혜원 기자] 인천국제공항공사는 23일 주한 프랑스 대사관저에서 필립 르포르 주한 프랑스 대사와 한-불 문화예술 교류 협력을 위한 오찬 행사를 개최했다고 밝혔다.

주한 프랑스 대사 초청으로 진행된 이번 행사에는 김경욱 인천공항공사 사장을 비롯해 필립 르포르 프랑스 대사, 프랑스 관광청 코린 폴키에 한국 지사장, 에어버스 파브시르 에스피노자 한국 지사장 등 업무 관계자 10여명이 참석했다.

참석자들은 대한민국 대표 관문인 인천공항에 피카소, 마네 등 세계적인 예술가의 작품을 전시하고, 나아가 퐁피두나 오르세와 같은 명성 높은 미술관을 유치하는 방안 등 한-불 문화 교류를 위한 중장기 플랜에 대해 논의했다.

공사는 이번 행사를 시작으로 프랑스와 문화 교류 협조 체계를 강화하고 인천공항 문화예술 사업에 논의 결과를 적용해 차별화된 문화예술 서비스를 제공해 나갈 계획이다.

공사는 지난달 29일 인천공항 개항 20주년을 맞아 선포한 '신(新)비전 2030+'에 따라 인천공항을 문화예술 플랫폼으로 발전시키고 나아가 여행의 '경유지' 뿐만 아니라 문화예술을 향유하는 '목적지'로 조성한다는 구상이다.

이를 위해 세계적 수준의 문화예술품을 공항에 전시하고, 문화예술 전문 기관인 국립중앙박물관과 협업해 올해 6월에는 탑승동에 인천공항 박물관을 개장하는 등 여객터미널을 다채로운 문화예술 공간으로 조성하고 있다.

김 사장은 "인천공항은 개항 20주년을 맞아 신비전 '사람과 문화를 이어 미래로 나아갑니다'를 바탕으로 새로운 20년을 향한 도약을 준비하고 있다"며 "앞으로 공사는 국내외 문화예술 전문기관과 협업해 다채로운 문화 서비스를 도입함으로써 새로운 고객경험을 제공하는 등 포스트 코로나 대비 인천공항만의 차별화된 경쟁력을 확보할 계획"이라고 말했다.

