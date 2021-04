광주대, 제13기 입학 홍보봉사단 발대식 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교는 지난 22일 교내 행정관 스마트강의실에서 제13기 입학 홍보봉사단 발대식 및 임명장 수여식을 개최했다고 23일 밝혔다.

재학생으로 구성된 입학 홍보봉사단은 총 15명이며, 찾아가는 입학설명회와 교육청 입학박람회 등에서 학교 입학 관련 정보를 제공하는 역할을 한다.

이와 함께 온라인 홍보를 위한 SNS 콘텐츠 운영 및 제작 등 다양한 방식으로 학교 소식과 입시생들에게 필요한 정보 등을 전달할 예정이다.

김상엽 광주대 입학처장은 발대식에서 “다양한 홍보활동으로 학교의 이름을 빛내달라”면서 “여러분들이 학교와 학생들의 대표로 활동하는 만큼 사명감을 가지고 적극적으로 도와주기를 바란다”고 전했다.

박여진(항공서비스학과 3학년) 입학 홍보봉사단장은 “입시를 준비 중인 학생들을 만나 우리 대학의 강점을 설명하고 필요한 정보를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

