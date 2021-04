최영호 거창 부군수 청년 네트워크 임원진과 간담회 개최

청년정책과 청년 네트워크 활성화 방안 등에 관해 소통



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 최영호 거창 부군수가 23일 거창 APA 센터에서 청년 네트워크 임원진과 간담회를 했다.

이날 간담회에서는 최 부군수, 인구교육과 관계자 및 청년 네트워크 임원진들이 허심탄회한 분위기 속에서 청년정책과 청년 네트워크 활성화 방안 등에 관해 소통하는 시간을 가졌다.

평소 아이디어맨으로 알려진 최 부군수는 청년 일자리 문제, 주거 문제 등 청년정책과 관련한 다양하고 생생한 의견들을 제안했다.

이에 청년 네트워크 임원진은 군정 업무로 바쁘신 가운데도 청년들의 목소리에 귀 기울여 주신 데 대해 감사의 뜻을 표했다.

최 부군수는 “청년의 삶과 관련한 다양한 주제에 대해 청년의 관점에서 고민하고 소통해 청년이 공감하는 정책이 군정에 반영되도록 노력하겠다”고 전했다.

올해 처음 출범한 제1기 거창 청년 네트워크는 주거·공간, 일자리·생활, 문화·소통 등 3개 분과로 운영되고, 분과별로 정책 제안 정책을 모아 군 청년정책에 적극적으로 반영해 나갈 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr