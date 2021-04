한라산국립공원, 내달부터 하절기 입산·하산 시간 연장

[아시아경제 호남취재본부(제주) 박창원 기자] 제주특별자치도 한라산국립공원관리소는 내달 1부터 8월 31일까지 한라산 입산 및 하산 시간을 연장 조정한다고 23일 밝혔다.

연장 조정은 하절기(5~8월) 낮 시간이 춘추절기보다 길어짐에 따라, 한라산을 찾는 탐방객들에게 편의를 제공하기 위해 추진됐다.

입산 시간은 오전 5시 30분에서 오전 5시로 조정되며, 입·하산시간은 코스별 최저 30분에서 최장 1시간 연장 운영된다.

세부 변경 내용은 ▲어리목·영실코스(탐방로 입구) : 오후 2시→오후 3시 ▲윗세오름 대피소에서 남벽분기점 : 오후 1시 30분→오후 2시 ▲성판악코스(진달래밭 대피소) : 오후 12시 30분→오후 1시 ▲관음사코스(삼각봉 대피소) : 오후 12시 30분→오후 1시 ▲돈내코코스(안내소) : 오전 10시 30분→오전 11시 ▲어승생악코스(탐방로 입구) : 오후 5시→오후 6시 등이다.

김근용 한라산국립공원관리소장은 “고지대에 불규칙한 날씨 변동에 따른 기온차로 인해 안전사고 발생 우려된다”며 “탐방객의 안전한 산행을 위해 여벌옷, 장갑, 모자, 충분한 식수 등을 준비해 산행해줄 것”을 당부했다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr