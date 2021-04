주호영 국민의힘 대표 권한대행이 23일 서울 서초구 대법원 앞에서 ‘김명수 대법원장 사퇴촉구 공동선언’을 마친 후 출근하는 김명수 대법원장과 면담을 요구하며 김 대법원장 차량을 막아서라 하자 경찰들에게 저지 당하고 있다./국회사진기자단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.