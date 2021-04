타임스퀘어, '봄나들이 데이트룩 프로모션' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 복합쇼핑몰 경방 타임스퀘어는 봄을 맞아 '봄나들이 데이트룩 프로모션'을 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 프로모션에는 H&M, 미쏘, ABC마트 그랜드스테이지, 커버낫 등 주요 패션 및 잡화 브랜드가 참여해 최대 50% 할인된 가격에 제품을 선보인다.

글로벌 패션 브랜드 H&M은 다음달 9일까지 패밀리위크를 맞아 최대 50% 할인 판매하며 슈즈 멀티 스토어 ABC마트 그랜드스테이지는 29일까지 최대 50% 낮춘 가격으로 미드세일을 진행한다.

여성복 브랜드 쉬즈미스는 봄·여름(S·S) 신상품을 50% 저렴한 가격에 선보이고, 로맨틱 영 캐주얼 브랜드 SOUP은 봄·여름 신상품을 최대 30% 인하한 가격으로 내놓는다. 여성 영캐주얼 브랜드 로엠은 신상품 오버핏 재킷을 7만9000원, 세미 와이드 슬랙스를 4만9000원에 판매한다.

비즈니스 캐주얼 브랜드 마인드브릿지는 10만·20만·30만원 이상 구매 시 1.5만·3만·5만원 할인 혜택을 제공한다. 남성 패션 브랜드 지오지아는 최대 40%, 남성복 브랜드 지이크 파렌하이트는 50% 할인된 가격에 제품을 선보인다.

패션 브랜드 지오다노에서는 30일까지 봄 쇼핑 찬스 이벤트를 실시해 의류 2장을 구매하면 20% 할인을 받을 수 있다. 캐주얼 브랜드 커버낫은 다음 달 2일까지, W9 팝업스토어는 30일까지 최대 30% 할인을 진행한다.

지하 2층 이벤트홀A 행사장에서는 SPA 브랜드 미쏘가 타임스퀘어 단독으로 봄 상품 특가전을 진행한다. 최대 50% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr