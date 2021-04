속보[아시아경제 이광호 기자]금융감독원은 22일 제재심의위원회를 열고 라임자산운용 펀드 사태 관련 신한금융지주에 대한 제재안을 심의한 결과, 조용병 신한금융 회장에게 '주의'(상당) 징계를 결정했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr