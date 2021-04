[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 22일 오전 문래근린공원에서 진행된 제51주년 지구의 날 기념 ‘탄소발자국줄이기 환경실천’ 행사에 참여, 재활용품을 활용한 컵 슬리브 만들기 체험을 했다.

채 구청장은 환경보호 실천 다짐판 만들기, 재활용 커피자루 화분, 컵 슬리브 만들기 등 프로그램을 직접 체험, 환경실천법, 기후변화 위기 모습이 담긴 사진전을 둘러보았다.

채현일 구청장은 "미래세대 우리 아이들에게 깨끗한 환경을 물려줄 수 있도록 지속가능한 환경 친화도시, 탁트인 영등포를 만들어가겠다"고 전했다.

