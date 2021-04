[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 신임 국방과학연구소(ADD) 소장에 박종승(60) 부소장이 임명됐다.

박 신임 소장은 풍부한 과학기술분야 지식과 조직관리 능력, 리더십 갖춘 미사일 분야 전문가라는 평가를 받는다.

박 소장은 서울대 기계설계학과를 졸업하고 한국과학기술원에서 기계공학 석·박사 학위를 수료했다.

ADD 대지유도무기체계실장, 대지유도무기체계단장, 제1기술연구본부장 등을 거쳐 지난 2월부터 부소장을 지냈다.

국방부는 "신망있는 인사가 국방과학연구소장으로 임명됨에 따라 ADD가 국방과학분야 발전의 선도적 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

