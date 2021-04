오세훈 서울시장, 행정1·2부시장 이임식…서정협·이학진 부시장에 공로패 수여

로버트 랩슨 주한 미국대사 대리와도 면담

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 23일 오후 4시 서울시청 다목적홀(8층)에서 서정협 행정1부시장, 김학진 행정2부시장 이임식을 갖는다.

오 시장은 그간 서울시민을 위해 최선을 다하고 이임하는 두 부시장에게 공로패를 수여하고 격려인사를 전할 예정이다. 이 자리에는 코로나19 상황을 고려해 이임식 현장에는 서울시 간부와 노조대표 등 30여 명만 참석한다.

아울러 오 시장은 이날 오후 2시 시장집무실에서 로버트 랩슨(Robert Rapson) 주한 미국대사 대리와 면담하고 서울시와 미국 도시 간 우호교류 협력방안 등을 화두로 대화를 나눌 예정이다. 현재 주한미국대사는 공석이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr