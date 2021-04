DDP디자인스토어, 여주프리미엄아울렛서 우수상품 판매…온라인 플랫폼 7월 오픈

23일부터 5월 9일까지 11일간 야외 마켓 진행

세계적인 디자이너 도시유키 기타, 알레산드로 멘디니와 개발한 가성비 높은 명품 선보여

[아시아경제 임철영 기자] 서울디자인재단이 신세계사이먼과 함께 여주 프리미엄 아울렛에서 ‘디자인, 닫힌 일상의 문을 열다’ 라는 주제로 DDP디자인스토어의 우수상품을 판매하는 야외 마켓을 진행한다고 23일 밝혔다.

DDP디자인스토어는 우리나라 전통의 아름다움을 디자인으로 재해석해 서울의 라이프 스타일을 시민들과 함께 공유하고 누리기 위해 만든 디자인 상품 판매숍이다.

마켓은 오는 23일부터 5월 9일까지 매주 금,토,일 여주 프리미엄 아울렛 EAST 중앙광장에서 진행되며 국내외 유명한 공예가 와 세계적인 디자이너가 만든 제품을 합리적인 가격에 판매한다.

총 225종의 상품이 판매되는 이번 행사는 코로나19 상황으로 인해 주로 실내에서만 생활하는 이들에게 세계적인 디자인 거장이 이끄는 2021년 디자인트렌드를 일상 속에 만나고 누릴 수 있는 기회가 될 전망이다.

올해 첫 신상품이자 베스트 상품은 모던디자인시리즈다. 세계적인 디자이너 ‘도시유키 기타(Toshiyuki Kita)’와 DDP 디자인 스토어가 협업해 만든 모던디자인 시리즈는 화병, 아이스크림 보울, 디저트 접시, 와인 잔 등 작지만 우리 일상을 풍요롭게 해주는 제품들이다. 상품 제작에는 국내 생활 도자기 브랜드의 선두 주자인 광주요가 참여했다. 함께 선보이는 DDP디자인스토어만의 고유 라이프 스타일 컬러를 개발하고 적용한 지오메트리카 까나페 접시는 세계적인 디자인 거장 알레산드로 멘디니(Alessandro Mendini)와 한국도자기가 함께 개발한 제품이다.

까나페 접시는 네 가지 컬러로 구성돼 있다. 상쾌하고 싱그러운 느낌의 지알로(Giallo)와 베르데키아로(Verde Chiaro). 그리고 이 두 가지 컬러와 조화를 이루도록 개발된 심플하고 정적인 톤의 그리죠(Grigio)와 그리죠키아로(Grigio chiaro)이다. 까나페 접시는 찻잔 받침, 앞접시, 디저트 플레이트 등 다양한 용도로 활용할 수 있고, 이 4가지 컬러의 제품은 DDP디자인스토어와 이번 마켓에서만 최저가로 판매한다.

또한 마켓에서는 국내 공예장인들과 함께 개발한 DDP디자인스토어의 명품브랜드와 국내 최대의 디자인 신제품 런칭페어인 DDP디자인페어를 통해 소개된 우수 디자인 제품들도 선보인다.

한국을 대표하는 유명한 공예가들과 함께 하는 이번 행사는 이보미작가의 ‘메이킹 컷츠 4각 역상감 화병’ 및 서신정 작가의 ‘채상’ 등은 DDP 디자인 스토어에서만 구입할 수 있는 제품들이지만 한정된 기간에 야외마켓에서도 판매한다.

이밖에 '2020 DDP디자인페어' 참가 4개 팀의 상품이 판매된다. 탐킨×스튜디오 고정호팀의 한국의 소반을 현대적으로 재해석하여 만든 ‘철제공고상’, 일상사물×스튜디오민들레팀의 물품을 걸고 담을 수 있는 후크와 선반 ‘Efe’, 벤텍퍼니쳐×양정모스튜디오팀의 미적균형에 중점을 둔 ‘스탠다드체어’, 그리고 글라스×박선민팀의 제로웨이스트에 초점을 맞춰 재가공 개발한 컵 ‘리:버틀 (Re:bottle)’이 있다.

가정의 날을 맞아 다양한 이벤트도 진행된다. 구입 비용에 따라 DDP디자인스토어의 타월을 증정할 예정이며, 어린이날에는 어린이들에게 DDP 연필지우개 세트를 선물한다.

한편 현재 DDP디자인스토어는 코로나 시대에 발맞춰 온라인 상품 판매 플랫폼을 구축 중이다. 오는 7월 오픈 예정이며 오프라인의 물리적인 공간은 체험과 경험이 있는 콘텐츠로 활용하고 온라인은 서비스 판매 플랫폼으로 통합 운영될 예정이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr