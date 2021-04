[아시아경제 한진주 기자] SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 1,060 전일대비 15 등락률 +1.44% 거래량 31,414,292 전일가 1,045 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 "지금 빨리 확인하세요" 수익 가져다줄 귀중한 정보"빠른 대응 필요" '이 종목'들 곧 오른다"빠른 대응 필요" '이 종목'들 곧 오른다 close 은 상호저축은행업체 엠에스상호저축은행의 주식 431만9284주를 약 390억원에 취득한다고 22일 공시했다. 주식 취득 후 SK증권의 엠에스상호저축은행 지분율은 93.6%가 된다.

SK증권은 "저축은행업 진출을 통한 수익 확대를 위한 것이며 취득예정일자는 금융위원회의 승인여부에 따라 정해질 예정"이라고 설명했다.

