임종복 광주 광산소방서장, 대형화재 취약대상 지도방문 ‘온 힘’

평동공장 방문 ‘화재·안전사고예방’ 간담회 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 임종복 광주 광산소방서장이 대형화재 취약대상 지도방문에 온 힘을 쏟고 있다.

22일 광산소방서에 따르면 임 서장은 이날 광주광역시 광산구 월전동 전방㈜ 평동공장을 방문해 화재 및 안전사고예방을 위한 간담회를 가졌다.

이번 간담회는 각종 재난발생시 인명 및 재산피해 우려가 높은 대형화재취약대상인 공장을 관서장이 직접 방문해 관계인들과 함께 안전시설 전반을 살피고 화재 예방을 위해 추진됐다.

간담회를 통해 ▲최근 화재사례 공유를 통한 경각심 고취 ▲소방시설 유지, 관리 상태 점검 ▲피난 계획 수립 여부 확인 ▲소방안전관리자 및 관계인에 대한 화재예방 안전수칙 준수 등을 당부했다.

임 서장은 “화재 예방을 위해 관계자들의 초기 대응능력과 안전의식이 중요하다”며 “특히 섬유공장은 화재 발생 시 연소 속도가 빨라 위험이 큰 만큼 소방시설의 유지·관리를 철저히 해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr