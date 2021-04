국방부, 인니 잠수함 수색작업 동참의사

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]국방부가 조난사고가 발생한 인도네시아의 잠수함의 수색작업에 동참할 의사를 밝혔다.

22일 국방부는 "인도네시아는 특별전략적 동반자 관계에 기반한 주요 국방·방산 협력국가"라며 "인도네시아측의 요청이 있을 경우 모든 가용한 수단을 동원하여 인도네시아 국방부의 탐색 및 구조 활동을 지원해 나갈 계획"이라고 말했다.

이와 관련 국방부는 전날 인도네시아의 잠수함 조난사고 발생 사실을 인지한 직후, 외교채널을 통해 인도네시아 국방부측에 구조지원 의사를 전달했다. 인도네시아 측은 구조의 시급성을 고려해 일단 싱가포르 등 인근 국가에 지원을 요청했으며, 한국측 지원 의사에 대해서는 인도네시아 군이 내부 검토 후에 입장을 알려주기로 했다고 국방부는 전했다.

인도네시아 해군은 전날 오전 3시께 53명이 탑승한 해군 잠수함 '낭갈라'(Nanggala·402)함이 발리섬 인근 해역에서 실종됐다.

인도네시아 군 당국은 최대 잠수 가능 깊이가 200여m인 낭갈라함이 해저 600∼700m에서 마지막으로 포착됐다고 밝혀 '참사'가 우려되는 상황이다.이 잠수함에는 인도네시아 해군 병사 53명이 탑승했으며 현재 수색하고 있다. 인도네시아는 호주와 싱가포르에도 도움을 요청한 상태다.

인도네시아 해군은 이 잠수함이 600~700미터 깊이의 바다 속으로 가라앉은 것으로 추정하고 있다. 1400t급 KRI 낭갈라 402호는 1977년 독일 조선업체 하왈츠베르케-도이체 베르프트(HDW)가 건조해 1981년 인도네시아 해군에 인도했다. 이 잠수함은 길이 59.5m, 폭 7.3m, 최고 속도 시속 40km로 기동하며 수중 작전 임무를 수행해왔다. 이 잠수함은 대우조선해양에서 2009~2012년 리모델링을 받고 레이더, 음파 탐지기, 전투 체계 등의 장비 성능을 대폭 강화했다.

