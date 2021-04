속보[아시아경제 이기민 기자] 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 83,400 전일대비 400 등락률 -0.48% 거래량 2,586,842 전일가 83,800 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 기아, 1분기 영업이익 1조763억원 "RV 판매 호조 등 영향"(상보)고점 부담에 코스피 1%대 하락했지만…“상승할 여지 크다”외국인·기관 ‘팔자’…코스피 1%대 하락 close 가 올해 1분기 영업이익 1조764억원을 기록했다고 22일 공시했다. 이는 지난해 1분기 대비 142.2%%오른 수치다.

올해 1분기 매출액은 16조5817억원으로, 전년 동기 대비 13.8% 늘었다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr