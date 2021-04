[아시아경제 이민지 기자] KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 53,500 전일대비 1,100 등락률 +2.10% 거래량 1,859,597 전일가 52,400 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 KB금융, PBR 프리미엄 지속…대표주 지위 유지외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아"KB금융, 분기 지배주주순이익 1조 시대...목표가 21% ↑" close 은 1분기 영업이익으로 1조7471억원을 기록해 전년동기대비 68% 늘었다고 22일 공시했다. 매출액은 8% 감소한 17조5844억원, 순이익은 74% 성장한 1조2852억원을 기록했다.

