합천군, 남명 조식 선생 향례 거행

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군이 22일 삼가면 외토리 용암서원에서 문준희 합천군수를 비롯한 용암서원 임원 등 20여명이 참석한 가운데 남명 조식 선생 향례를 엄숙하게 거행했다.

용암서원보존회에서 주관한 이번 추모제는 초헌관에 문 군수, 아헌관에 김정능 전 교장, 종헌관에 이규수 강양향교 전교가 각각 역할을 맡아 선생의 높은 학문과 덕을 기렸으며, 코로나19 확산 방지를 위해 방역 수칙을 준수해 간소하게 진행됐다.

용암서원은 연산군 7년(1501년) 합천에서 태어나 합천과 산청, 김해 등에서 실천 유학의 수행에 힘써 사림의 기풍을 진작한 처사(處士)로, 1572년 운명한 뒤 사간원 대사간과 영의정의 벼슬을 받은 영남권 대표학자인 남명 조식 선생이 후학을 양성했던 서원이며, 사당인 ‘숭도사’에 문정공 남명 조식 선생의 위패가 모셔져 있다.

군은 남명 조식 선생의 학덕을 기리기 위해 2007년 용암서원 복원과 2016년 용암서원 교육관을 건립, 현재 조식 선생 생가 복원사업으로 사랑채, 안중 사랑채, 중문채 등을 복원 완료했고 사당, 관리사를 건립해 올해 내 생가 복원을 마무리할 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr