[아시아경제 황준호 기자] 한국교통자산운용은 국내 기관투자자 5곳으로부터 미화 1억8500만 달러(약 2000억원)를 투자 받아, 미국 자산운용사인 블랙록의 펀드에 투자키로 했다고 22일 밝혔다.

이 펀드는 GRP (Global Renewable Power) 3호 펀드로 투자처가 추후에 정해지는 블라인드 펀드다. 이 펀드는 미국과 유럽, 아시아 OECD 국가들의 ESG 관련 태양광, 풍력 등 신재생에너지 자산에 투자한다. 기관 투자자들은 올해 파리 협정에 따른 신(新) 기후체제 시작에 따라 선제적인 투자를 결정했다.

선박, 항공기 펀드를 주로 운용해 온 한국교통자산운용은 지난해 인프라투자팀을 신설해, 8억 달러 규모의 인프라펀드를 조성한 바 있다. 이어 올 초 5000만 달러 규모의 해외 인수 금융을 조성했다.

