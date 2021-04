우리금융, 전 그룹사 임직원 참여 환경보호 캠페인 실시

우리銀, 환경부 인증 에코백 사용 및 종이통장 줄이기 이벤트 예정

[아시아경제 이광호 기자]우리금융지주는 22일 지구의 날을 맞아 전 그룹사 임직원이 참여하는 환경보호 캠페인 '지구는 우리가 지킨다' 시즌Ⅲ를 다음달 31일까지 실시한다고 22일 밝혔다.

우선 우리금융 임직원들은 캠페인 기간에 사내 인트라넷을 통해 '친환경 실천 다짐 서약'을 실시한다.

이어 장기간 자리 이석시 모니터 끄기, 미사용공간 조명 소등하기, 일회용컵 대신 텀블러 및 머그컵 사용하기 등 두 그린 활동을 통해 일상에서 환경보호를 솔선수범하고 친환경 기업문화 조성에 앞장선다.

또한 우리금융은 자원 순환사용을 위해 임직원들로부터 중고물품을 기부받아 아름다운 가게에도 전달할 예정이다.

특히 우리은행은 친환경 문화 확산을 위해 환경부에서 친환경 인증을 받은 에코백을 기존의 종이 쇼핑백 대신 활용할 수 있도록 용도품으로 제작했으며, 지난해에 이어 올해에도 종이통장을 줄이고 모바일통장 이용을 장려하는 종이통장 줄이기 대고객 이벤트도 실시할 예정이다.

손태승 우리금융 회장은 "임직원들이 환경에 대해 꾸준히 관심을 갖고 나날이 심각해지는 환경문제 해결에 도움이 되기 위해 지속적으로 환경보호 캠페인을 실시하고 있다"며 "앞으로도 우리금융은 미래 세대에게 깨끗한 지구를 물려주기 위해 다양한 ESG(환경·사회·지배구조) 친환경 활동을 실천할 것"이라고 말했다.

