SKT, LS일렉트릭과 스마트공장 솔루션 맞손

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤과 LS일렉트릭이 스마트 팩토리 사업 선도를 위해 뭉쳤다.

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 305,000 2021.04.22 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 파운드리 강화하나…박정호 "더 투자해야"SK텔레콤, '월드IT쇼 2021'서 AI·메타버스 기술 선보인다기업분할 SKT…박정호 "메타버스 기업으로 간다" close 은 국내 공장자동화 생산 1위 기업인 LS일렉트릭과 ‘스마트 팩토리 사업 추진을 위한 제휴협약’을 체결했다고 22일 밝혔다. 이에 따라 두 회사는 SK텔레콤의 클라우드 기반 스마트공장 인공지능(AI) 구독 서비스인 ‘메타트론 그랜드’와 LS일렉트릭의 엣지 컴퓨팅 솔루션인 ‘엣지 허브’를 결합해 스마트공장 솔루션인 ‘엣지-투-클라우드(Edge-To-Cloud)’를 출시한다.

엣지-투-클라우드 솔루션은 ‘엣지 허브’에서 설비 데이터를 수집, 저장, 처리 후 클라우드로 제공을 하면 그랜드뷰로 설비 데이터의 통계 및 AI 분석, 판별, 예측, 알람을 제공하는 것이 특징이다. 또한 그랜드뷰에서 고장 전조 알람 발생 시, 엣지 허브와 PLC(자동제어감시장치)를 통해 공장 내 원격 감시 장치에 나타나게 해 즉각 설비 제어가 가능하도록 했다.

제조 공장의 주요 설비를 모니터링-분석-제어할 수 있는 이 솔루션은 스마트공장 구축 수준 상 고도화 1~2단계에 활용된다. 스마트공장 구축을 위한 대규모 투자가 어려운 중소·중견 제조기업들의 관련 비용을 경감 시키는 효과가 있을 것으로 기대된다.

권봉현 LS일렉트릭 자동화 CIC(사내독립기업) 최고운영책임자(COO)는 “실질적이고 효과적인 데이터 기반의 고객 맞춤형 예지보전 솔루션을 공급할 수 있을 것”이라고 기대했다. 최낙훈 SK텔레콤 스마트팩토리 컴퍼니장은 “이번 협력은 양사의 스마트 팩토리 구축 역량의 결합으로 중소 제조기업에 스마트공장 고도화 통합 솔루션을 제공한다는 점에서 의미가 크다"며 “앞으로도 솔루션을 고도화해 제조현장의 스마트 팩토리 구축 모델을 제시하고, 다양한 제조분야 파트너와의 초협력을 통해 한층 지능화된 솔루션을 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr