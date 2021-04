"신났네" 사과한 김상희…허은아 "'사과호소인' 수준 면피"

[아시아경제 강주희 기자] 김상희 국회부의장이 국회 대정부질문에서 야당 의원들을 향해 "신났네, 신났어"라고 한 발언을 사과한 가운데, 허은아 국민의힘 의원은 "사과 호소인 수준의 면피일 뿐"이라고 비판했다.

김 부의장은 21일 대정부질문을 시작하기에 앞서 "이틀 전 본회의 과정에서 있었던 제 혼잣말이 의도치 않은 오해를 낳았다"며 "의원님들께 유감스럽다는 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이어 "어려움을 겪고 있는 국민 여러분께 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "원만한 의사 진행을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

앞서 김 부의장은 지난 19일 국회 본회의장에서 열린 정치·외교·통일·안보 분야 대정부질문에서 야당 의원들을 향해 "신났네, 신났어"라고 말해 논란을 빚었다.

김 부의장은 당시 허 의원이 홍남기 국무총리 직무대행에게 중앙선거관리위원회의 선거 중립성 문제를 지적한 뒤 자리로 돌아가는 과정에서 동료 의원들로부터 격려를 받자 이 같은 발언을 했다. 김 부의장은 마이크가 꺼진 줄 알고 혼잣말 한 것이지만 이 발언은 본회의장에 고스란히 울려 퍼졌다.

김 부의장은 이후 국민의힘에 즉각 사과하지 않았고, 국민의힘은 20일 회의에서 거칠게 항의하며 본회의장에서 전원 퇴장했다.

발언 이틀 만에 사과한 김 부의장에 대해 허 의원은 "'사과 호소인' 수준의 면피일 뿐"이라고 지적했다.

허 의원은 21일 페이스북에 올린 글에서 "누구를 향한 사과인지, 무엇에 대한 사과인지 알 수 없는 난해한 유감 표명이었다"며 김 부의장을 겨냥해 의장단 품격이 아니라고 비판했다. 이어 "그래도 국정의 엄중함을 위해 본회의장을 지키겠다"고 덧붙였다.

