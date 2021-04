담양군, 치매 어르신 실종 예방 배회감지기 무상 지원

인식표 발급, 담양경찰서와의 협업 실종 예방 체계 구축

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 치매 어르신 실종 사고 예방과 실종 시 신속한 발견을 위해 치매 어르신을 대상으로 배회감지기를 무상으로 지원하고 있다고 21일 밝혔다.

배회감지기는 위성위치확인시스템(GPS)을 활용한 휴대성이 좋은 손목시계형 단말기로, 치매 노인이 일정 지역을 벗어나면 미리 등록된 보호자 스마트폰으로 메시지가 전송돼 대상자의 위치를 파악할 수 있어 실종 예방에 큰 효과가 기대된다.

군은 배회 가능 어르신 인식표 발급, 담양경찰서와의 협업으로 배회감지기 보급, 사전 지문 등록 등 치매 어르신의 실종 예방을 위한 치매 환자 지원 서비스를 구축하고 있다.

치매안심센터에서는 치매 환자와 가족을 위한 돌봄 문화 확산을 위해 다양한 치매 환자 지원 사업을 추진 중이다.

보건소 관계자는 “배회감지기 무상 지원 사업과 더불어 다양한 지원 사업을 통해 치매 환자와 가족들의 안전을 위한 환경을 조성하고자 힘쓰겠다”고 말했다.

