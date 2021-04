하나기술, UTG 가공기술 특허 2건 취득

[아시아경제 유현석 기자] 2차전지 장비 제작 전문 업체인 하나기술은 21일 공시를 통해 디스플레이 글라스(UTG)가공기술 관련 특허 2건을 취득했다고 밝혔다.

이번 특허는 UTG(Utra Thin Glass)에 사용되는 유리 모서리 가공 방법 및 장치에 관한 특허와 고주파 유도 가열기를 이용한 유리 모서리 가공 방법 및 장치에 관한 내용이다. 국내 특허다.

유리기판 모서리 가공 방법은 냉각된 유리 기판의 모서리를 고주파 유도 가열된 부재와 접촉시켜 유리 기판의 모서리를 절취하는 것을 특징이다. 분진 없이 유리 모서리를 스트립 형태로 제거할 수 있는 새로운 방법을 제공한다.

또 기존방법과 달리 유리를 고온으로 가열할 필요가 없다. 대형로가 필요하지 않다. 예열이나 어닐링과 같은 후가공 공정이 필요하지 않아 제조 공정이 매우 단순해진다.

하나기술 관계자는 “이번 특허 취득 기술을 통해 고객사의 다양한 요청에 대응할 계획이며 “기존 2차전지 장비 제작 사업과 더불어 향후에는 플렉시블(Flexible)디스플레이 글라스 임가공 및 장비사업 분야로사업 모델을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

