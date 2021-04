[아시아경제 임혜선 기자] 캐주얼 브랜드 이앤씨가 지난 35년간 축적된 9000여개의 패션 패턴 데이터 구축을 완성하고 이를 유행에 맞게 재해석, 패션의 핵심 소비층인 MZ세대를 적극 공략하기로 했다.

‘패션 패턴’이란 디자인 구상을 실물 상품으로 만드는 패션의 핵심 과정으로 자동차로 말하면 엔진과 차대 역할이며,상품에 생명력을 불어넣는 패션 기술의 집합체이다.

최근 본격적으로 되살아나고 있는 패션 시장에서 새로운 디자인을 찾는 소비자요구에 직설적으로 반영된 스타일을 적기에 공급하려면 이런 대규모 패턴 데이터 뱅크는 필수적인 경쟁력 요소이다.

이앤씨는 그동안 시대별로 고객들의 체형을 분석해 편안함과 스타일을 동시에 추구하는 패턴을 찾기 위해 지속적 연구개발(R&D)를 해 왔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr