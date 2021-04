경남도, 제51주년 '지구의 날' 맞아 탄소중립 실천 운동 펼쳐

지구의 날 소등행사 등 온·오프라인 캠페인 전개

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 51주년을 맞는 '지구의 날'을 기념해 22일부터 28일까지 제13회 기후변화주간을 운영하고, 생활 속에서 온실가스를 줄이기 위한 다양한 탄소중립 생활 실천 운동을 펼친다.

지구의 날은 1969년 미국 캘리포니아주에서 발생한 해상기름 유출 사고를 계기로 지구의 환경을 보호하자는 취지로 1970년 4월 22일 시작된 민간 주도의 세계 기념일이다.

2009년부터 시작해 올해 13회째를 맞는 이번 '기후변화주간' 주제는 '지구 회복(restore our earth) 바로 지금, 나부터! 2050 탄소중립'이다.

도는 SNS 릴레이 기후 행동 선언, 액션! 바로 지금 지구 라이프 온라인 캠페인, 탄소중립?기후 행동 실천 서약 캠페인 등 온·오프라인 행사를 18개 시·군 및 경남 기후환경 네트워크와 함께 진행할 계획이다.

한국에너지공단, 경남에너지 시민연대, 경남에너지, 한국남동발전 삼천포화력본부 등 경상남도기후환경네트워크 31개 참여단체를 중심으로 '기후 행동 릴레이 선언'을 지난 19일부터 시작했다.

'액션! 바로 지금 지구 라이프 온라인 이벤트'도 진행된다.

도민을 대상으로 '지구를 위한 10일의 약속!'이란 주제로 참신한 키워드를 제시한 도민에게 친환경 생활용품을 제공할 계획이다

또한 21일부터 24일까지 창원·김해시를 중심으로 그린리더와 함께 키오스크를 활용해 '탄소중립·기후 행동 실천 서약 캠페인'을 실시할 계획이다.

내서 아파트연합회, 사회적협동조합 등 지역 커뮤니티와 연대해 '베란다 텃밭 가꾸기' 행사도 추진한다.

지구의 날 소등 행사는 22일 저녁 8시부터 10분간 전국 동시 시행한다.

이날 행사에는 코로나19 검진 기관 및 상황실 등을 제외한 도내 공공건물 558개소, 공동주택 146개소가 참여해 온실가스 감축에 앞장선다.

경남도청 서부청사 1층에는 제36회 기상·기후 공모 사진 입상작 20여 점을 전시할 예정이다.

창원시에서는 누비자 3900여 대에 기후 행동 실천 홍보스티커를 부착해 연중 홍보를 계획하고 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr