동양생명, 최고 설계사 선정…연도대상 시상

[아시아경제 오현길 기자] 동양생명 동양생명 082640 | 코스피 증권정보 현재가 4,660 전일대비 30 등락률 -0.64% 거래량 87,551 전일가 4,690 2021.04.21 09:53 장중(20분지연) 관련기사 동양생명, 독거노인 가정에 200여개 꽃화분 전달동양생명, 취약계층 아동에게 마스크스트랩 전달동양생명, 가입 첫 날부터 암진단비 '우리아이미래보장보험' 출시 close 은 서울 종로구 동양생명 본사에서 '2021 연도대상 시상식'을 개최했다고 21일 밝혔다.

전일 열린 시상식은 코로나19로 인한 정부 방역 지침을 준수하기 위해 주요 경영진과 재무설계사(FC)와 다이렉트(DM) 부문 최고 수상자만 참석한 가운데 진행됐다.

FC부문에서는 장금선(새중앙지점) 명예이사가 대상을 수상했다. 장 명예이사는 작년 320건이 넘는 신계약을 체결하는 실적을 달성, 총 7회의 연도대상 대상을 수상하면서 동양생명 역대 최다 대상 수상 기록을 경신했다.

다이렉트 부문에서는 정순님(OB사업부 드림지점) 명인이 대상을 차지했다. 정순님 명인은 540건의 신계약을 체결했으며, 98%가 넘는 7회차 유지율을 기록하며 2년 연속 대상 수상의 영광을 안았다.

동양생명은 수상자들에게 상패와 최고 2000만원의 상금을 전달했다.

뤄젠룽 동양생명 사장은 "코로나19라는 전례없는 위기로 인해 영업 환경에 여러 제약이 많았음에도, 당사가 안정적으로 성장할 수 있도록 이끌어 주신 것에 대해 진심으로 감사 드린다"며 "지금과 같이 진정성을 갖고 고객에게 다가가며 '고객 건강과 행복을 지키는 수호천사'의 가치를 전달해 주시기를 바란다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr