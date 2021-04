[아시아경제 이춘희 기자] GC 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 400,500 전일대비 500 등락률 +0.13% 거래량 21,423 전일가 400,000 2021.04.21 09:19 장중(20분지연) 관련기사 모더나, 한국 내 자회사 설립 통한 위탁생산 추진하나바이오株 슈퍼사이클!! 임상, 학회 최대 수혜 株!! 줄줄이 대기 중!! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 가 새로운 사전 경구용 피임약 ‘디어미순(Dear.me soon)’을 출시했다고 21일 밝혔다.

디어미순은 3.5세대 사전 경구용 피임약이다. 주 성분인 에스트로겐과 프로게스틴을 국내 최저 함량으로 함유해 피임약으로 인한 부작용을 줄였다.

또 24정의 노란색 피임약과 4정의 흰색 위약 등 총 28정 구성을 통해 휴약기가 따로 없는 게 특징이다. 녹십자는 휴약기를 일일이 계산해야 했던 기존 제품의 불편함을 없애 소비자들의 복용 편의성을 개선했다는 설명이다.

유민정 GC녹십자 브랜드매니저는 "디어미순은 사전 경구용 피임약을 처음 복용하거나 피임약 부작용으로 불편을 겪는 소비자들에게 최적화된 제품으로 다양한 이벤트를 통해 제품 인지도를 지속적으로 확대할 것”이라고 말했다.

