진중권 "황교안, 넋 놓고 있는 것이 애국…왜 특권 마다하냐"

황교안 "미래 비전 구상 중"

[아시아경제 허미담 기자] 황교안 전 미래통합당(현 국민의힘) 대표가 정치 활동 재개를 예고하자 20일 진중권 전 동양대 교수는 "그저 넋 놓고 있는 것만으로도 애국할 수 있는 사람이 그 말고 또 있나"라고 직격했다.

이날 진 전 교수는 자신의 페이스북에 글을 올려 "왜 그 특권을 굳이 마다하려고 하시는지"라며 황 전 대표의 행보를 비판했다.

황 전 대표는 전날 밤 MBN '판도라'에 출연해 정계 복귀 관련 질문에 "앞으로 우리나라가 어떻게 가야 할 건지 미래 비전을 구상하고 있다"고 답했다.

이어 "지금 (우리나라가) 분열의 시기로 가고 있지 않나. 이래선 안 되겠다고 생각했다. 어떤 형태로든 나라와 국민, 민생을 챙기기 위해 역할을 해야겠다는 생각을 하고 있다"고 덧붙였다.

앞서 그는 지난달 5일에도 정계 복귀를 시사한 바 있다. 황 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "나라로부터 큰 혜택을 받은 내가 이렇게 넋 놓고 있어서는 안 된다고 다짐했다"고 했다.

이어 문재인 정권을 겨냥해 "요즘 일부 도적들이 주권을 찬탈하고 국민을 노예로 만들려고 하고 있다"며 "권력 찬탈을 위해 온갖 불법과 무도한 일을 벌인다. 대한민국을 좀먹는 무리"라고 비판했다.

