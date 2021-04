홍남기 “정부, 부동산 세제로 세수 늘릴 생각 없다”

[아시아경제 전진영 기자] 홍남기 국무총리 직무대행은 20일 “부동산 세제를 통해 정부가 세수를 늘릴 생각은 없다”고 밝혔다.

홍 직무대행은 이날 오후 국회에서 열린 경제분야 대정부질문에서 “다만 종합부동산세가 (규제를 강화하다보니) 자연스레 늘어나는 것이 있어 관련 의견은 정부가 살펴보고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “정부는 1주택자와 무주택자의 집 옮김에 대해 세제나 대출 제한을 가할 생각이 없다”면서 “다주택자나 단기투자자의 대출이나 세제 규제 방안은 살피고 무주택자, 청년, 신혼부부에 대해선 낮출 것이 있는지 찾아보겠다”고 밝혔다.

홍 직무대행은 “집값상승을 막을 대책과 부동산과 관련해 국민 불안을 해소할 수 있는 이야기를 해달라”는 서영교 더불어민주당 의원의 요청에 “정부는 공급확대와 투기 억제를 집값 안정화 대책으로 삼아왔다”며 “투기 억제와 공급 확대를 통해서 부동산 시장을 안정화하겠다는 목표에 대해서는 여야, 중앙정부와 지방정부 간 차이는 없을 것”이라고 답했다.

이어 “큰 틀에서는 지금의 정책 기조를 지속적으로 추진하되 정책이 과도하다거나 현실과 맞지 않다는 일부 지적이 있었기 때문에, 정부도 민심을 살펴본다는 입장에서 살펴보겠다”고 했다.

그러면서 “정부도 최근에 부동산 시장이 그나마 안정세를 가져오다가 흐트러지는 모습을 보여 우려스럽다”면서 “정부와 지자체가 힘을 합해 적어도 부동산 시장 안정세만큼은 견딜 수 있도록 최대한으로 노력하겠다”고 덧붙였다.

