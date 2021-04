[세종=아시아경제 권해영 기자] 성윤모 산업통상자원부 장관은 20일 오전 서울 소공동 롯데호텔에서 프랑수아 프로보 르노그룹 부회장 및 도미닉 시뇨라 르노삼성 사장과 면담했다. 정부는 차량용 반도체 수급난이 지속되는 가운데 프랑스 르노그룹에 원활한 차량용 반도체 수급을 위한 협조를 요청했다. 아울러 르노 측에 국내 경영활동을 지속 확대하고, 친환경차 공급 증대에도 힘써달라고 당부했다.

