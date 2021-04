기억력·혈행 개선 건강기능식품, 한미약품 '한미 오메가3맥스'

[아시아경제 이춘희 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 357,500 전일대비 1,500 등락률 +0.42% 거래량 99,538 전일가 356,000 2021.04.21 11:39 장중(20분지연) 관련기사 모더나, 한국 내 자회사 설립 통한 위탁생산 추진하나한미약품 "단장증후군 치료 신약, FDA 패스트트랙 지정"고함량 활성형 비타민 한미약품 '비엘비정' 출시 close 의 혈액순환 건강기능식품 ‘한미 오메가3맥스’가 주목을 받고 있다.

한미 오메가3맥스는 기억력 개선과 혈중 중성지질 및 혈행 개선, 안구건조 개선 등에 도움을 주는 EPA?DHA가 900㎎함유돼 하루 한 알로 일일 권장량을 충족할 수 있다. 또 산패를 방지하고, 유해산소로부터 세포 보호를 돕는 비타민 E도 함유됐다.

한미 오메가3맥스에는 국제 어유 인증프로그램(IFOS) 최고등급인 5스타 인증을 받은 독일 KD-파르마의 원료가 사용됐다. KD-파르마는 중금속 함유량이 적은 소형 어종에서 저온 초임계 공법과 크로마토그래피 정제법을 사용해 오메가3를 추출한다. 열에 약한 오메가3의 분자구조 변형 및 산패, 불순물 걱정 없이 고순도?고농축 오메가3를 추출할 수 있다.

또 한미 오메가3맥스는 지방산 연결 형태에 따라 구분되는 오메가3 중 3세대 rTG 형태로 순도와 흡수율이 가장 뛰어나다. 고함량 제품임에도 캡슐 크기가 작아 목 넘김이 용이한 것도 장점이다.

한미 오메가 맥스는 하루 1회 한 알만 복용하면 된다. 한 달 복용분인 30캡슐로 한 박스가 구성됐고 휴대용 약통도 함께 증정한다. 전국 약국에서 처방전 없이 구입할 수 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr