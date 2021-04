경찰청장 "자치경찰제는 시대적 과제…성공적 정착 위해 모든 역량 동원"

[아시아경제 이관주 기자] 오는 7월 자치경찰제 전면 시행을 앞두고 김창룡 경찰청장이 "지역 치안서비스가 대폭 향상되는 계기"가 될 것이라며 "성공적 정착을 위해 노력하겠다"고 강조했다.

김 청장은 20일 서울 은평구 한국행정연구원에서 열린 '자치경찰 시대의 개막, 그 과제와 전망' 토론회에서 이같이 밝히고 "자치경찰제가 제대로 뿌리 내리고 성장·발전할 수 있도록 모든 역량을 동원하겠다"고 말했다.

김 청장은 "자치경찰제는 광복 이후부터 꾸준히 논의된 시대적 과제"라며 "법과 제도를 통해 반드시 가야할 길이 됐다"고 했다. 조직 분산이 이뤄지지 않은 현행 자치경찰 모델에 대해서는 "국가 재정과 치안 여건을 고려했을 때 가장 현실적인 모델"이라고도 평가했다.

김 청장은 자치경찰제 성패 요인으로 협력과 소통을 꼽았다. 그는 "치안은 지역사회가 함께 힘을 모아 수행해야 할 책무"라며 "자치경찰제 시행을 위한 제반사항을 차분하면서도 신속하게 마련하려면 시·도와 시·도경찰청 등 관계기관과 활발한 소통이 필수적"이라고 말했다. 그러면서 "지역 특성을 반영한 치안시책을 통해 치안역량을 획기적으로 개선하고, 나아가 주민에게 경찰이 더 가까이 다가가 치안서비스가 대폭 향상될 것"이라고 내다봤다.

아울러 김 청장은 현장 경찰관의 자존감을 높일 논의가 필요하다고 언급했다. 김 청장은 "현장 경찰관들의 공감과 적극적 실천 의지가 제도 성패와 직결되는 만큼 근무 의욕을 제고하고 긍지와 자부심을 갖도록 해야 한다"며 "경찰청은 자치경찰제 운영 책임기관으로서 새로운 제도와 문화로 튼튼히 뿌리내리도록 면밀히 뒷받침하겠다"고 강조했다.

