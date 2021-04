하나저축은행, 비대면 중금리신용대출 ‘원큐슈퍼드림론’ 출시

[아시아경제 성기호 기자] 하나저축은행이 언택트 금융서비스 확대를 위한 비대면 중금리 신용대출상품 ‘원큐슈퍼드림론’을 출시했다고 20일 밝혔다.

‘원큐슈퍼드림론’은 현재 근무중인 직장에서 3개월 이상 재직중인 연 소득 3500만원 이상, 만 27세 이상의 급여소득자를 대상으로 하며, 최저 5.9%의 금리로 최대 1억원의 대출 한도를 제공한다.

또한 분할상환 없이 매월 이자만 납입하는 형태로 신청 시 1년 만기로 최장 5년까지 연장이 가능하며, 분할상환 시 대출기간을 최대 10년까지 신청 가능하여 손님의 상환 부담을 낮췄다.

‘원큐슈퍼드림론’은 비대면 자동심사대출로 본인 명의 신분증과 휴대폰, 공동인증서만 있으면 하나저축은행 모바일앱 ‘하나원큐 저축은행’을 통해 대출 신청부터 실행까지 한번에 처리 가능하다.

하나저축은행 관계자는 “원큐슈퍼드림론을 통해 대출한도가 부족한 손님들에게 충분한 대출한도와 상환기간을 제공할 수 있게 되었다”고 밝혔다.

