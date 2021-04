文대통령 "포용성 강화된 다자주의 협력이 돼야"

2021 보아오포럼 개막식 영상 메시지…"아시아부터 코로나 공동 대응해야"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 20일 '2021 보아오포럼 개막식' 영상 메시지를 통해 "포용성이 강화된 다자주의 협력이 되어야 한다"면서 "코로나로 교역·투자 환경이 위축되고 자국 우선주의와 보호무역주의가 확산되고 있다. 결국에는 세계 경제의 회복을 가로막는 장벽이 될 것"이라고 경고했다.

문 대통령은 "세계가 직면한 위기를 극복하고 ‘포용적 회복’을 이루기 위한 한국의 책임을 되새기며, 아시아의 역할과 글로벌 거버넌스 강화 방안을 말씀드리고자 한다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "포스트 코로나 시대, 공존과 새로운 번영을 위해서는 국제사회의 연대와 협력이 무엇보다 중요하다"면서 "지난해 체결한 RCEP을 통해 역내 경제 협력의 속도를 높이고, 다자주의에 대한 신뢰 회복과 자유무역 발전이 이뤄지길 바란다"고 전했다.

문 대통령은 "아시아에서부터 코로나에 공동대응해야 한다. 어떤 나라도 혼자만의 힘으로, 이웃에 대한 배려 없이 코로나와의 전쟁에서 승리할 수 없다"면서 "지난해 출범한 ‘동북아시아 방역?보건 협력체’를 통해 역내 협력을 내실화하고, 아시아가 코로나 극복의 모범을 만들어가길 기대한다"고 말했다.

문 대통령은 "‘녹색 회복’을 위한 공동행동은 매우 시급한 문제이다. 기후위기는 세계가 함께 대응해야 한다"면서 "오는 5월 서울에서 ‘2021 P4G 서울 정상회의’가 열린다. 기후위기를 넘어 지속가능한 미래를 여는 장이 될 수 있도록 아시아 국가들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 당부했다.

이밖에 문 대통령은 "신기술과 혁신 거버넌스 협력으로 미래를 준비해야 한다"면서 "기술 발전과 혁신의 대표적 지표는 특허이다. 특허출원 5대국 중 한중일 3개국이 포함될 만큼 아시아는 혁신을 이끌어가고 있다"고 평가했다.

한편 문 대통령은 보아오포럼 20주년을 맞아 축하 인사도 전했다. 문 대통령은 "지난 20년, 세계의 경제, 사회 문제의 해법을 모색해왔고, 아시아 나라들은 보아오포럼을 통해 서로의 차이를 인정하며 공동의 이익을 추구하는 ‘구동존이’의 정신을 실천해왔다"고 설명했다.

문 대통령은 "‘구동존이’는 포용과 상생의 길이며, 인류 공동의 위기인 코로나를 극복하는 데에도 중요한 가치이자 원칙"이라며 "올해 보아오포럼의 주제인 ‘글로벌 거버넌스 강화’ 역시 ‘구동존이’ 정신에서 나왔다고 생각한다"고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr