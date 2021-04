원자력 전문가들 "日 정부 무책임…오염수 방출 철회" 한 목소리

과기정통부 20일 전문가 간담회 개최...'위험 안 된다'는 일부 의견 일축

용홍택 1차관, 기존보다 10배 빠른 방사능 검사법 도입 방침 밝혀



[아시아경제 김봉수 기자]원자력·방사능 전문가들이 일본 정부의 후쿠시마 제1원전 오염수 방류 방침에 대해 무책임한 처사라며 전면 철회를 촉구했다. 오염수에 대한 전수 조사 및 투명한 정보 공개가 필요하다는 지적도 내놨다.

최근 일부 전문가들 사이에서 "위험하다는 주장은 과학적 과장이 심하다"며 일본 정부의 편을 드는 듯한 주장을 내놔 논란이 일고 있는 상황에서 관심을 끌고 있다.

이와 관련 과학기술정보통신부는 20일 오전 대전 한국원자력연구원에서 용홍택 제1차관 주재로 전문가 간담회를 개최했다. 이 자리에는 서경석 원자력연구원 환경안전평가연구부장 등 국책 연구소 관계자들과 조양기 서울대학교 지구환경과학부 교수 등이 참가해 일본 정부의 오염수 방류 방침에 대한 의견을 전달했다.

과기정통부에 따르면 참석자들은 "일본 정부가 오염수에 대해 과학적으로 증명된 구체적인 정보를 우리나라를 포함하여 국제사회에 제공하지 않고, 오염수가 안전하다고 말로만 얘기하는 것은 국제사회의 책임있는 일원으로서의 자세가 아니다"라고 비판했다. 또 "해양 방출 계획을 철회하고, 무엇보다 약126만톤의 오염수가 저장되어 있는 모든 저장탱크에 대한 전수조사부터 실시해야 한다"고 촉구했다.

구체적으로 송진호 원자력연구소 박사는 "후쿠시마 원전 오염수를 정화하는 다핵종제거설비(ALPS)가 지난 10여년 동안 제대로 작동하지 않은 시기도 있었다"면서 "일부 오염수 보관 탱크에서는 법적 허용치의 5배~100배까지 높은 농도의 핵종이 발견된 적도 있었다"고 우려했다.

이들은 정부를 향해 "후쿠시마 원전 오염수 해양방류를 통해 언제, 얼마만큼의 국내 영향이 있는지를 과학적으로 예측하기 위해서는 원전오염수에 대한 국제적으로 검증된 자료의 시급한 입수가 관건"이라고 건의하기도 했다.

이에 대해 용 차관은 "향후 일본 측이 원전 오염수 해양방출 세부계획을 수립하면 방사능 방출 농도ㆍ배출 기간 등 구체적인 데이터를 즉각 입수하도록 노력할 것"이라며 "방사능 물질 해양확산 평가 모델을 통해 우리 환경과 국민 건강에 영향이 없는지 철저하게 분석하고 검증하겠다"고 답했다.

우리 정부는 원자력연구원을 통해 지난 2017년 해양확산 평가 모델 개발을 마무리한 바 있다. 이 모델은 2011년 후쿠시마 원전 사고 이후 방사능 오염 물질이 바다를 타고 확산되는 상황이 벌어지자 과기정통부가 발주해 개발됐다. 국제원자력기구(IAEA)가 주관하는 방사선영향평가 국제모델링연구에 참가(9개국)해 우수하다는 평가를 받은 바 있다.

한편 용 차관은 또 이 자리에서 해양 방사능 오염 여부를 신속하게 감시ㆍ추적하기 위해 원자력연구원이 지난해 개발한 '방사능 물질 신속검사법'을 해양 환경 감시에 적용하겠다는 방침도 내놨다. 이 검사법은 원자로에서만 생성되는 방사성물질인 '스트론튬-90'의 양을 기존(3주)보다 10배 빨리(2일) 분석할 수 있는 것으로 알려졌다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr