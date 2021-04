주호영 "한미 정상회담에서 '백신 확보' 중요 의제 돼야"

"백신, 자국 국민 생명 달린 전략물자"

[아시아경제 이현주 기자] 주호영 국민의힘 당 대표 권한대행은 다음 달 미국에서 열릴 한미정상회담을 두고 "대통령 방미는 백신 확보가 가장 중요한 의제가 돼야 한다"고 20일 말했다.

주 권한대행은 이날 원내대책회의 모두발언에서 "사전에 철저히 교섭과 준비가 돼야 할 것"이라면서 이처럼 밝혔다. 그는 "백신은 나라마다 자국 국민들의 생명, 안전과 경제가 걸린 최고의 전략물자"라며 "미국 방문 전에 양국 간 신뢰 회복을 위해서라도 전력을 쏟아야 한다"고 강조했다. 그러면서 "우리 외교의 지표는 이번 정상회담에서 어떻게 좋은 백신을 많이 확보하느냐 성과에 달려 있다"고 덧붙였다.

이종배 정책위의장 역시 백신 확보의 중요성을 강조했다. 이 정책위의장은 "우리나라가 1년 넘도록 코로나 위기에 처해있으면서도 비교적 무탈한 방역망을 지켜온 것은 국민의 자발적 희생 덕분"이라며 "문재인 정부가 해야 할 일은 자화자찬이 아니라 국민의 자발적 희생에 존경을 표하고 백신 수급 실패를 인정하는 것이 도리"라고 지적했다.

이 정책위의장은 "범정부백신도입TF는 우왕좌왕하며 허송세월, 정부 고위당국자는 대통령이나 장관이 백신 받아올 수 있는 외교 문제가 아니라고 사실상 외교적 공백 상태 시인했다"면서 "백신 확보 위한 대통령 특사 파견 즉각 검토해야 한다. 국회 차원의 의원 외교 필요하다면 초당적 협력하겠다"고 했다. 또 "소상공인이나 자영업자 등 어려운 계층에 대해서 손실보상 소급적용 방안을 즉각 검토해달라"고 촉구했다.

