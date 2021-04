현대리바트, '홈 인테리어 시공 전문가' 육성

경기도 일자리재단과 MOU 체결, 전문 교육 및 실습 진행

[아시아경제 김종화 기자]현대백화점그룹 계열 토탈 인테리어기업 현대리바트는 직업 교육 서비스를 제공하는 경기도 일자리재단과 '홈 인테리어 시공 전문가' 육성과 일자리 창출에 대한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

'홈 인테리어 시공 전문가'는 가정용 인테리어 분야에서 고객 상담과 시공, 감리까지 전 과정을 진행하는 전문 직종을 말한다.

현대리바트와 경기도 일자리재단은 이번 협약을 통해 오는 9월까지 총 80명(4회차, 회차당 20명)의 교육생을 선발하며, 이들에게 홈 인테리어 시공과 관련한 교육 및 실습 등을 진행할 예정이다.

경기도 일자리재단은 위탁교육기관인 한국건설직업전문학교를 통해 건축·목공·가구 시공 기술 교육(180시간)을 진행한다. 현대리바트는 특화된 고객 서비스 마인드와 가구 시공 노하우를 전수하기 위한 전문화 교육을 진행하고, 별도의 동영상 콘텐츠를 제작해 교육생들에게 제공한다.

아울러 모든 교육 과정을 수료한 교육생 대상으로 3주간 현대리바트의 시공 현장 실습을 지원하며, 특히 교육 및 실습에 필요한 2000만원 상당의 교육보조재료(주방 가구 등)도 제공한다.

현대리바트 관계자는 "홈 인테리어 시장은 지속적으로 성장하고 있지만, 숙련된 인테리어 전문가는 현재 부족한 실정"이라며 "구인난을 겪고 있는 시공 업체들을 돕기 위해 홈 인테리어 시공 전문가 육성 지원에 나서게 됐다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr