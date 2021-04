금호타이어, 에쓰오일 차량관리 서비스 플랫폼 '유래카' 입점

[아시아경제 이기민 기자] 금호타이어 금호타이어 073240 | 코스피 증권정보 현재가 3,805 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 42,311 전일가 3,805 2021.04.20 09:34 장중(20분지연) 관련기사 금호타이어, 3년만에 신제품 출시…사계절용 '솔루스 TA51'금호타이어, 베트남 공장 증설 3398억원 투자금호타이어, 슈퍼레이스 GT클래스 스폰서십 연장 close 가 에쓰오일의 차량관리 서비스 플랫폼 '유래카'에 입점해 판매 등 서비스를 제공한다고 20일 밝혔다.

전날 진행된 두 회사의 업무협약(MOU) 체결식에는 김상엽 금호타이어 영업마케팅본부 부사장, 임병석 금호타이어 한국영업담당 상무와 안종범 에쓰오일 마케팅총괄 수석부사장, 서정규 에쓰오일 국내영업본부 부사장, 이기봉 에쓰오일 영업전략부문 상무 등 임직원들이 참석했다.

유래카는 에쓰오일과 KT그룹의 스마트로가 협력 개발한 차량관리 서비스 플랫폼으로 오는 7월 출시 예정이다. 고객은 유래카 애플리케이션을 이용해 비대면 주유 주문 및 주차, 세차, 타이어 관리 등 다양한 차량관리 서비스를 이용할 수 있다. 금호타이어는 유래카에서 금호타이어 제품 구매 및 장착 예약이 가능한 서비스를 제공할 예정이다.

김상엽 부사장은 "금호타이어가 단독으로 에쓰오일의 유래카에 입점하게 되면서 새로운 판매 채널을 확보해 고객의 선택권을 넓히게 됐다"며 "포스트 코로나 시대를 맞아 디지털·비대면 서비스 영역이 확장되면서 금호타이어 또한 트렌드에 발맞춰 다양한 혁신 서비스 및 기술과의 제휴 협력을 모색할 계획"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr