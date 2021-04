2025년까지 회원 50명 선정해 기록화

대한민국예술원은 회원 기록화 사업의 하나로, 시인 황동규와 국악인 이재숙의 구술 채록집을 발간했다고 20일 전했다. 창작 활동과 관련한 주제, 생애 등 공식 기록물에 없는 발자취를 조명했다. 2025년까지 회원 쉰 명을 선정해 이어갈 예정이다. 예술원 관계자는 "창작물, 활동자료 등과 함께 아카이브 구축을 위해 활용된다"면서 "후손에게 전승돼 가치 있게 쓰일 수 있도록 자료 수집·관리를 강화하고, 자료보관소 시스템을 구축하겠다"라고 밝혔다.

