하이트진로, 장애인의 날 맞아 장애이웃에 식료품 지원 나서

[아시아경제 이승진 기자] 하이트진로가 장애인의 날을 맞아 장애이웃들을 위한 지원에 나섰다.

하이트진로는 원광장애인사회복지관, 부평장애인복지관 등 사회복지기관을 통해 장애인 400명에게 희망나눔박스를 전달했다고 20일 밝혔다.

희망나눔박스는 강화섬 쌀 2㎏, 장흥 청정무산김 세트, 유기농 후레이크 등으로 구성됐다. 장애인생산품 생산시설 기관에서 장애인들이 직접 만든 식품들로 희망나눔박스를 제작해 상생의 의미를 더했다.

김인규 하이트진로 대표는 “코로나19로 인해 힘든 시간을 보내고 있는 거동이 불편한 장애인들에게 조금이나마 힘이 됐으면 한다”며 “앞으로도 지역사회 이웃들의 어려운 상황에 귀를 기울이고 나눔을 실천하는 기업이 되겠다”고 밝혔다.

한편 하이트진로는 매년 명절 지원, 코로나19 극복 물품 및 겨울철 김장김치 지원 등 지역사회 장애이웃들을 위한 다양한 지원 활동을 펼쳐오고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr